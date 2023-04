POL-MFR: (462) Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nürnberg (ots) - Weil er zu wenig Bargeld dabeihatte, bot ein Fahrgast einem Nürnberger Taxifahrer in der Nacht auf Sonntag (16.04.2023) Marihuana zur Begleichung des Entgelts an. Der Fahrer alarmierte die Polizei, welche den Mann nach kurzer Flucht festnahm. Der 36-jährige Tatverdächtige ließ sich von einem Taxi von seiner Wohnung zum Hauptbahnhof befördern. Am Ziel angekommen bemerkte er, dass er zu wenig Bargeld ...

mehr