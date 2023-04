POL-MFR: (460) Fahrgast wollte mit Rauschgift 'bezahlen' - Festnahme

Fürth (ots) - Am Samstagnachmittag (15.04.2023) beobachteten Mitarbeiter eines Fürther Geschäfts einen Kunden beim Diebstahl. Er konnte nach kurzer Flucht festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Der 31-jährige Tatverdächtige betrat gegen 15:30 Uhr das Geschäft in dem Fürther Einkaufszentrum und steckte Bekleidung im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro ein. Im Anschluss verließ er den Laden, ohne die ...

