POL-MFR: (457) 23-Jähriger durch Fußtritte gegen den Kopf verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am heutigen Samstag (15.04.2023) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz. Die erste Versammlung des Tages begann gegen 12:30 Uhr am Königstor und setzte sich von dort gegen 13:00 Uhr über die Königstraße in Richtung Innenstadt in Bewegung. Die in der Spitze ...

