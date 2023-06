Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder am Hansering

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.06.2023/ Uhrzeit: 23:22 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am späten Dienstagabend löste ein Heimrauchmelder am Hansering aus. Ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr und gab an, Brandrauch wahrzunehmen. Für den Einsatzleiter der Feuerwehr bestätigte sich die Lage, woraufhin die Tür zu der Wohnung durch die Einsatzkräfte geöffnet wurde. In der Küche der Wohnung war Essen auf dem eingeschalteten Herd angebrannt. Eine Person befand sich in der Küche. Sie war nicht ansprechbar, hatte aber Vitalfunktionen. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des 82-jährigen Mannes, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Topf wurde vom Herd genommen und abgelöscht. Die Wohnung wurde mit einem Speziallüfter quergelüftet und dann der Polizei übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr Breckerfeld war nach etwa einer Stunde beendet. Hinweis: Kurz vor den Sommerferien in NRW ist ein guter Zeitpunkt, den Zustand der Batterien der Heimrauchmelder zu Hause zu überprüfen, diese gegebenenfalls auszutauschen und eine Funktionsprüfung durchzuführen. So wird verhindert, dass es während einer Abwesenheit zu Fehlalarmierungen kommt. Und abschließend muss wieder einmal festgehalten werden: funktionsfähige Rauchmelder retten Leben!

