Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Einsatzreicher Sonntag

Breckerfeld (ots)

Datum: 18.06.2023/ Uhrzeit: 13:56 Uhr + 17:38 Uhr + 18:49 Uhr/ Dauer: ca. 150 Minuten/ Einsatzstelle: Löschgebiet Waldbauer + Am Hansering + Steinbachtal/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld wurde am Sonntag zu drei Einsätzen alarmiert. Zuerst wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung im Wald im Ortsteil Waldbauer gemeldet. Nach der Erkundung konnte keine Brand auf Breckerfelder Löschgebiet gefunden werden. Der Rauch, der zu sehen war, kam von einem Einsatz in Hagen. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr Hagen konnte der Einsatz in Breckerfeld beendet werden. Beim zweiten Einsatz wurde die Landung eines Rettungshubschraubers abgesichert. Während dieser Einsatz noch lief, wurde eine Rauchentwicklung im Steinbachtal festgestellt. Diese stellte sich jedoch als Rauch eines Grills heraus. Die Einsätze der ehrenamtlichen Kräfte dauerten insgesamt rund zweieinhalb Stunden.

