Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am vergangenen Wochenende, vom 22.09.2023, 18:00 Uhr bis 25.09.2023, 10:00 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere Baumaschinen von der Baustelle am Salinarium in der Kurbrunnenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Rüttelplatten, zwei Baggerlöffel und ein Bohrmeißel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Vermutlich transportierten der/die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug ab.

Haben Sie während des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 - 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell