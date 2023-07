Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gebäude evakuiert

Zella-Mehlis (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage rief gestern neben den Kameraden der Feuerwehr auch die Polizei auf den Plan. Diese schrillte in einem Einkaufscenter in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Kurz nachdem die Feuerwehr im Objekt war konnte auch schon Entwarnung gegeben werden. Gebrannt hat es nicht, ein technischer Defekt war die Ursache für den Alarm.

