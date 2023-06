POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht - 1.000 Euro Schaden

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brandströmstraße, Parkfreibad; Tatzeit: 17.06.2023, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr; Unbekannte beschädigten am Samstagnachmittag mehrere Fahrräder im Bereich des Fahrradparkplatzes am Parkfreibad an der Brandströmstraße. Sie hatten zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr die Räder zu einem Haufen gestapelt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh) Kontakt für ...

