POL-BOR: Gronau - Fahrräder am Parkfreibad beschädigt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Eintrachtstraße; Tatzeit: 16.06.2023, 23.45 Uhr und 18.06.2023, 02.50 Uhr; Unbekannte hatten es am Wochenende gleich zweimal auf einen Zigarettenautomaten an der Eintrachtstraße abgesehen. In der Nacht zum Samstag flüchteten nach einem Knall gegen 23.45 Uhr zwei dunkel gekleidete männliche Personen vom Tatort in Richtung ...

mehr