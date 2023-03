Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taschendiebstahl im Supermarkt

Apolda (ots)

Bereits am Mittwoch den 22.03.2023 meldete eine 71-jährige Frau der Polizei den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die 71-Jährige war im Supermarkt, Am Weimarer Berg in Apolda, einkaufen, als sie ihre Handtasche im unverschlossenen Zustand im Einkaufswagen abgestellt hatte. Diese Gelegenheit nutzten unbekannte Täter und entwendeten die Geldbörse samt aller Dokumente und 500,- Euro Bargeld. Gegen 14:00 Uhr wollte die 71-Jährige dann an der Kasse zahlen und bemerkte den Diebstahl. Um 13:52 Uhr hatten die Unbekannten Täter schon 4 Abhebungen zu je 500,- Euro zzgl. Gebühr vorgenommen. Die Polizei weißt eindringlich darauf hin, Wertsachen immer am Mann zu tragen!

