LPI-J: Verkehrsunfall mit Verletztem

Weimar (ots) - Die Weimarer Polizei plant am Mittwoch, den 12. April die nächste Fahrradcodierung. Zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr sind noch einige Termine frei. Interessenten wenden sich bitte an die Polizei Weimar. Das Ganze wird am Dienstgebäude der Polizei-Inspektion durchgeführt. Für alle Interesierten, die den Termin im April nicht nutzen können, haben an 24. Mai eine weitere Chance. Hier werden Termine ...

mehr