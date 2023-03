LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Weimar (ots) - Im Verlauf des 23.03.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar wieder vermehrt zu sogenannten "Schockanrufen". Meist waren es vermeintliche Familienangehörige, die angeblich Verkehrsunfälle mit getöteten Kindern verursacht hätten und nun Kautionen in Höhe von bis zu 100.000 Euro benötigten. In einem Fall war es eine Gewinnauszahlung, für die man zuerst eine Gebühr überweisen sollte. In keinem der Fälle kam es zu Geldübergaben. ...

