Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat zweimal gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Eintrachtstraße;

Tatzeit: 16.06.2023, 23.45 Uhr und 18.06.2023, 02.50 Uhr;

Unbekannte hatten es am Wochenende gleich zweimal auf einen Zigarettenautomaten an der Eintrachtstraße abgesehen. In der Nacht zum Samstag flüchteten nach einem Knall gegen 23.45 Uhr zwei dunkel gekleidete männliche Personen vom Tatort in Richtung Schwartzstraße. Laut Zeugenbeschreibung waren sie etwa 20 Jahre alt, 170 bis 175 groß und von kräftiger Statur. Der Automat wurde stark beschädigt, gab jedoch keine Zigaretten frei. In der Nacht zum Sonntag schreckten die Anwohner gegen 02.50 Uhr erneut durch einen lauten Knall auf. Eine weitere Explosion hatte den Automaten so stark beschädigt, dass die Täter an Zigarettenschachteln gelangen konnten. Wie viele sie schließlich erbeuteten steht derzeit nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell