POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch in Kindergarten

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in Linkenheim ein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher zwischen 19:00 Uhr und 06:50 Uhr gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Kindergartens in der Bahnhofstraße und gelangten so in die Umkleideräume. Hier hebelten die Eindringlinge mehrere Schließfächer auf, ohne Gegenstände mitzunehmen. Anschließend begaben sie sich zu den Büroräumen und durchsuchten sämtliche Schränke. In einem aufgebrochenen Schrank fanden die Diebe eine Geldkassette und entwendeten daraus einen Geldbetrag in Höhe von 10 Euro. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

