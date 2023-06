Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Bömkesweg/Alfred-Flender-Straße; Tatzeit: 15.06.2023, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr; Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag in Bocholt-Mussum in schamverletzender Weise gezeigt. Zeugen konnten dies in der Mittagszeit im Bereich Bömkesweg/Alfred-Flender-Straße beobachten. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt ...

mehr