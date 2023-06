Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Einbrüche in Autos

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Von-Rhemen-Straße/Herzogstraße/Ottostraße;

Tatzeit: Nacht zum 16.06.2023;

In geparkte Autos eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter gingen stets in gleicher Weise vor: Um ins Innere eines Fahrzeugs zu gelangen, schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Zwei der Fälle ereigneten sich in der Von-Rhemen-Straße - dort erbeuteten die Diebe unter anderem aus einem Wagen eine Geldbörse. Eine weitere derartige Tat ereignete sich an der Herzogstraße. Zudem kam es in der gleichen Nacht in der Ottostraße zum Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Die Beute bestand dort unter anderem aus einem Akkuschrauber und einem Winkelschleifer samt Akkus. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Auto zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell