Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bluetooth-Box aus Auto gestohlen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Nordvelener Straße;

Tatzeit: Nacht zum 15.06.2023;

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Donnerstag in Velen an mehreren geparkten Wagen zu schaffen gemacht. Der Täter drang nach ersten Erkenntnissen in mindestens zwei Fällen in das Innere von Autos ein, die im Bereich der Nordvelener Straße standen. Aus einem der Pkw fehlten anschließend eine Bluetooth-Box und ein Ladekabel für Mobiltelefone. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell