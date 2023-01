LPI-SLF: Traurige Gewissheit: 69-jähriger Vermisster ist verstorben- Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Saalfeld (ots) - Ein 8-Jähriger sowie seine Mutter wurden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall an der sogenannten "Brauhaus-Kreuzung" in Saalfeld verletzt. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr die B85 in Richtung Bahnhof entlang und beabsichtigte, an der "Brauhaus-Kreuzung" in Richtung Gorndorf abzubiegen. Im Gegenverkehr kam eine 40-Jährige mit ihrem 8-jährigen Sohn im Auto angefahren. Im Kreuzungsbereich kam ...

