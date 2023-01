Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Pößneck

Pößneck (ots)

In den führen Morgenstunden des 07.01. wurde durch einen Zeugenanruf ein Einbruch in die Postfiliale in Pößneck, Breite Straße gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten eingeschlagene Scheiben auf der Rückseite des Gebäudes fest. Im Geschäft lagen aufgerissene und entwendete Pakete. Auch ein Zigarettenautomat wurde durch die unbekannten Täter von der Wand gerissen und geleert. Ein durch Einsatzkräfte bereits aufgenommener versuchter Einbruch in das Nebengebäude der Stadt Pößneck steht mit dieser Tat in vermutlichem Zusammenhang. Personen welche Pakete in den Shop liefern ließen und diese noch nicht erhielten, werden gebeten sich bei der Polizei Pößneck zu melden.

Am 07.01. wurde durch Jugendliche gegen 22:45 Uhr ein Automatenaufbruch in Pößneck, Malmsgelänge festgestellt und die Polizei verständigt. Unbekannte beschädigten den Automaten derat, dass ein 10x15cm großes Loch die Entnahme von Waren und Gutscheinen aus dem Automaten ermöglichte. Hinweise zum Sachverhalt nimmt hier die Polizei Saale-Orla entgegen.

