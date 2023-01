Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol zum Frühstück

Saalfeld (ots)

Am Samstag Morgen hielt die Polizei einen Toyota-Fahrer an und führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei nahmen die kontrollierenden Polizeibeamten Anzeichen für eine mögliche Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit wahr. Mit seiner Einwilligung wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer durchgeführt. Um 07:05 Uhr pustete er einen Wert von 0,65 Promille. Eine der Prüfung der Personalien ergab, dass der Mann bereits am Vortag mit Alkohol im Straßenverkehr auffällig war.

