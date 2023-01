Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall an "Brauhaus-Kreuzung"

Saalfeld (ots)

Ein 8-Jähriger sowie seine Mutter wurden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall an der sogenannten "Brauhaus-Kreuzung" in Saalfeld verletzt. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr die B85 in Richtung Bahnhof entlang und beabsichtigte, an der "Brauhaus-Kreuzung" in Richtung Gorndorf abzubiegen. Im Gegenverkehr kam eine 40-Jährige mit ihrem 8-jährigen Sohn im Auto angefahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, da der Kleintransporterfahrer offensichtlich den Gegenverkehr nicht beachtet hatte. Sowohl die 40-Jährige als auch der Junge wurden dadurch leicht verletzt. Die Feuerwehr als auch ein Abschleppunternehmen kamen darüber hinaus zum Einsatz.

