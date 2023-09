POL-BO: Mit gestohlener Karte Handys bestellt: Einsatztrupp stellt Tatverdächtigen (21)

Herne (ots) - Durch das Wendemanöver einer Autofahrerin kam es am Sonntag, 10. September, in Herne-Horsthausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Herner schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Herne gegen 14 Uhr die Pöppinghauser Straße in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel. In Höhe der Einmündung zur ...

mehr