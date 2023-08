Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldung für Vechta und Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Cloppenburg - Kontrollen führen zu mehreren Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz /Heranwachsender wirft auf der Flucht eine Socke mit mutmaßlichem Cannabis weg

Am Montagabend, 21. August 2023, bestreifte die Polizei den Stadtpark sowie diverse Schulgelände in Vechta. Bei der Überprüfung eines Schulgeländes im Philosophenweg fiel den Polizeibeamten gegen 20.30 Uhr eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender auf. Bei der Kontrolle flüchtete ein 18-Jähriger aus Vechta und warf dabei eine Socke mit mehreren Konsumeinheiten mutmaßlichen Cannabis weg. Der junge Mann konnte im weiteren Verlauf angetroffen und gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde sein Zimmer im Elternhaus durchsucht. Hierbei konnten weitere Konsumeinheiten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auch bei einer weiteren Person aus dieser Gruppe, einem 19-jährigen Vechtaer, wurde mutmaßliches Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt. Bereits kurz zuvor, gegen 20.13 Uhr, mussten die Polizeibeamten bereits am Kapitelplatz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einleiten. Betroffen hiervon war ein 36-jähriger Mann aus Wilhelmshaven.

Und auch entsprechende Kontrollen in Cloppenburg führten zum Auffinden von mutmaßlichen Betäubungsmitteln. So wurde am Montagabend ein Schulgelände in der Leharstraße kontrolliert. Hier wurde zunächst ein 30-jähriger Mann aus Cloppenburg angetroffen, welcher im Besitz von mutmaßlichem Cannabis war. Kurze Zeit später fiel ihnen ein weiterer junger Mann auf, der zunächst flüchtete. Kurz darauf konnte auch er angetroffen werden. Der 19-jährige Cloppenburger war ebenfalls im Besitz von mutmaßlichem Cannabis. Alle aufgefunden mutmaßlichen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und gegen die Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell