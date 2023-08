Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl

Von Dienstag, 15. August 2023, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 17. August 2023, 09.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Straße Sillenbäke auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier beschädigten sie die Lamellen einer Außenjalousie. Zudem entwendeten sie ein hinter dem Haus abgestelltes Kinderfahrrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-o) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Von Samstag, 19. August 2023, 11.00 Uhr bis Sonntag, 20. August 2023, 01.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Straße An der Gräfte in die Mobilitätsstation und entwendeten von einem ordnungsgemäß abgestellten Pedelec die Hinterrad Schnellspann-Steckachse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl

Am Freitag, 18. August 2023, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mobiltelefon aus einem Fahrradkorb eines Damenrades, welches vor einem Geschäft in der Webergasse abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 19. August 2023, 23.00 Uhr bis Sonntag, 20. August 2023, 8.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Friedrich-Kenkel-Straße, ein verschlossen abgestelltes, schwarzes Pedelec des Herstellers E-Bike City Pro Wave 50. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung auf dem Schulgelände

Am vergangenen Wochenende, von Freitag, 13.30 Uhr bis Montag, 07.30 Uhr, beschädigten unbekannte Personen einen Sonnenschutz auf dem Gelände einer Schule am Grünen Weg. Der Sonnenschutz wurde an mehreren Stellen aufgerissen, so dass ein Schaden in Höhe von 800,00 EUR entstand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. August 2023, 20.00 Uhr und Montag, 21. August 2023, 8.00 Uhr, stach eine bislang unbekannte Person mehrfach in eine Plane eines Anhängers, welcher in der Brüsseler Straße auf einem Parkstreifen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Montag, 21. August 2023, zwischen 10.50 Uhr und 20.30 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person die Reifen eines Pedelec der Marke Hercules, welches in der Mobilitätsstation der 2. Etage in der Straße An der Gräfte stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 19. August 2023, 20.25 Uhr wurde in der Elmelager Straße, ein am Fahrbahnrand abgestellter Kfz-Anhänger des Herstellers Böckmann, vermutlich bei einem Wendevorgang beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. August 2023, 23.00 Uhr und Montag, 21. August 2023, 7.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Rangieren einen Gartenzaun in der Glatzer Straße. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 21. August 2023, 12.00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oyther Straße und beabsichtigte nach rechts in die Straße Krusenschlopp abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Pedelec-Fahrer aus Goldenstedt, der den Radfahrstreifen in derselben Richtung befuhr. Bei dem Unfall wurde der Pedelecfahrer leicht verletzt.

Steinfeld - Pkw mit Einkaufswagen beschädigt

Am Freitag, 18. August 2023, zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr, wurde ein Opel Insignia Sports Tourer, welcher auf einem Parkplatz der Großen Straße stand, vermutlich mit einem Einkaufswagen durch einen Fußgänger beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 19. August 2023, in der Zeit von 07.45 Uhr bis 07.55 Uhr wurde im Graskamp ein silberfarbener Peugeot 308, der auf dem Parkplatz einer Bäckerei geparkt wurde, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

