POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots) - 27. Februar 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.02.2023 - Berkenthin Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am Sonntagabend (26.02.2023) ist in Kählstorf / Berkenthin eine alte Bauernkate in Brand geraten. Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand eines alten Bauernhauses alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Straße Kählstorf stand der ...

