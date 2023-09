Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell) Abgestelltes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 12.15 Uhr und 12.25 Uhr, ist ein Unbekannter gegen einen VW Passat gefahren, der auf dem Parkplatz eines Obstbauern in der Villinger Straße abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro an dem Passat zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Möglicherweise wurde der Unfall von einem Fahrer eines dunklen Wagens mit Anhänger verursacht, der zuvor neben dem Passat abgestellt war. Die Polizei St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, hat die notwendigen Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher.

