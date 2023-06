Polizei Bochum

POL-BO: Zeugnisübergabe Fachoberschule Polizei - nur noch ein Jahr bis zum Bachelor-Studium

Bochum, Herne, Witten (ots)

Insgesamt 31 Schüler und Schülerinnen, davon 10 Mädchen und 21 Jungen, des Bildungsgangs Fachoberschule Polizei 'Next Level' erhielten zum Ende des ersten Schuljahres am Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Wattenscheid bereits am 16. Juni die Zeugnisse und wurden in die 12. Klasse versetzt.

Im ersten Jahr mussten die Schülerinnen und Schüler einen hohen praktischen Anteil - drei Tage Praxis und zwei Tage Schule - absolvieren.

Mit Abschluss der 12. Klasse winkt bald die Übernahme in das Bachelor-Studium mit der abschließenden Ernennung zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar.

Wer sich für das nächste Schuljahr (Start August 2024) bewerben möchte, kann dies noch bis Ende November unter diesem Link https://fos.polizeibewerbung.nrw.de.

Die Personalwerber der Polizei Bochum Nicole Schüttauf und Thomas Kaster helfen gerne weiter. Sie sind unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de oder 0234 909-8000 erreichbar.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern erholsame Sommerferien.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell