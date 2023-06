POL-BO: Pedelecfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt - Alkoholtest ergibt 1,98 Promille

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Elektrofirma an der Straße "Seilfahrt" 69 in Bochum-Hamme hat die Polizei zwei Tatverdächtige (16 und 20 Jahre, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vorläufig festgenommen. In den frühen Morgenstunden des 19. Juni (Montag) gegen 1.25 Uhr fuhren die mutmaßlichen Einbrecher mit einem Auto gegen das Rolltor der Lagerhalle, ...

mehr