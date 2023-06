Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Elektrofirma - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige (16 und 20 Jahre) vorläufig fest

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in eine Elektrofirma an der Straße "Seilfahrt" 69 in Bochum-Hamme hat die Polizei zwei Tatverdächtige (16 und 20 Jahre, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vorläufig festgenommen.

In den frühen Morgenstunden des 19. Juni (Montag) gegen 1.25 Uhr fuhren die mutmaßlichen Einbrecher mit einem Auto gegen das Rolltor der Lagerhalle, um sich Zutritt zu der Firma zu verschaffen.

Nach einem eingegangenen Hinweis nahmen Einsatzkräfte der Polizei kurz darauf zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Weitere Täter konnten flüchten. Angaben zur Beute stehen noch aus.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell