Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin beim Einkaufen beklaut

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Dienstagmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Reichsstraße einer 78-jährigen Seniorin die Geldbörse. Die Frau hielt sich gegen 13 Uhr im Markt auf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Diesen Umstand nutzte offensichtlich ein weiterer Täter aus und entnahm die Geldtasche aus der Handtasche der Frau. Als die Frau zahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und persönliche Dokumente. Wem sind zur genannten Tatzeit mehrere Personen, nach Aussage der Rentnerin waren es Ausländer, im Lidlmarkt aufgefallen? Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

