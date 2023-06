POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Taxifahrer (60) kollidiert mit Hauswand

Bochum (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es Freitagabend, 16. Juni, in Bochum-Stiepel. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand warf ein unbekannter Tatverdächtiger um 23.54 Uhr das Küchenfenster zu einem Wohnhaus an der Straße Vogelrute ein. Eine hellhörige Nachbarin beobachtete daraufhin, wie der Mann sich durch das geöffnete Fenster in das Innere des Hauses lehnte, woraufhin sie ...

mehr