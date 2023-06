POL-BO: Alkoholfahrt: Pedelecfahrer (57) aus Witten schwer verletzt

Herne (ots) - Zu einer exhibitionistischen Tat kam es am 15. Juni, gegen 17 Uhr, in Herne. In einer Grünanlage an der Wanner Straße hat ein Unbekannter offen sichtbar mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Beschrieben wurde der Mann zwischen 50 und 60 Jahren und einer Größe von 160 bis 165 cm. Er soll "europäisch" aussehen, eine Kappe getragen und dunkel gekleidet gewesen sein. ...

