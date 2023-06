POL-BO: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Ein 68-jähriger Mann ist am Donnerstagabend, 15. Juni, von einem bislang unbekannten Täter in Bochum-Leithe ausgeraubt worden. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 21.25 Uhr war der 68-jährige Bochumer fußläufig auf der Eintrachtstraße in Richtung Vorwärtsstraße unterwegs. In Höhe der ...

mehr