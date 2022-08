Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Auto überschlägt sich

Am Samstag erlitt ein Mann bei Maselheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW von Ellmansweiler in Richtung Wennedach. Wohl weil er die Kontrolle über sein Auto verlor, kam er nach links von der Straße ab. Im Graben weist ein Fels den VW ab. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam dann zum Stehen. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am VW auf etwa 4.000 Euro.

