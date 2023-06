POL-BO: Radarkontrollen für die 25. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum am späten Mittwochnachmittag, 14. Juni, ist ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus Bochum schwer verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr fuhr der 71-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg "Rheinischer Esel" im Bereich Dürener Straße in Richtung Bochum. Nach bisherigem Stand verkeilte sich ein Ast in den Speichen des Vorderrads, so dass der Mann die Kontrolle über sein Zweirad ...

mehr