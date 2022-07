Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Gartengeräte gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Rasenmähroboter, Kettensägen und diverse andere Markengartengeräte standen offensichtlich auf einer Wunschliste von Einbrechern, die sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Firma für Landtechnik in Bad Tennstedt verschafften. Sie gelangten durch ein Fenster in die Geschäftsräume und erbeuteten derartige Geräte im Wert von mindestens 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Da sich die Tatzeit auf den Sonntag zwischen 12.15 und 21 Uhr eingrenzen lässt, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise. Wem also verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Kutzlebener Landstraße aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

