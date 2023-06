Polizei Bochum

POL-BO: "Coffee with a Cop" macht Halt in Witten

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Lust auf einen Kaffee in netter Atmosphäre mit der Polizei? Dann nehmen Sie sich am kommenden Dienstag nichts vor, denn wir sind auch in diesem Jahr wieder bei der Veranstaltungsreihe "Coffee with a Cop" mit dabei - diesmal in Witten!

Im Rahmen der landesweiten Aktion laden wir wieder interessierte Bürgerinnen und Bürger auf eine Kaffeepause ein, denn wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen - ganz unkonventionell.

WANN? Dienstag, 20. Juni, von 9 - 15 Uhr

WO? 58452 Witten, Rathausplatz

Sie haben Fragen, Anregungen oder möchten sich einfach über Ihr Viertel oder über den Polizeiberuf allgemein austauschen? Dann haben Sie am Dienstag die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wachdienstes und des Bezirksdienstes über Themen zu unterhalten, die sie beschäftigen.

Und wie "plaudert" es sich am besten? Bei einer leckeren Tasse Kaffee, Tee oder Kakao. Hierfür wartet ein historischer "Coffee-Truck" mit verschiedenen Heißgetränken auf Sie, welche von professionellen Barista-Experten zubereitet werden - für Sie an diesem Tag kostenlos.

Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell