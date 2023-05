Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: 79-Jähriger vermisst!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 79-jährige Hüsnü E. gilt seit dem 23.05.2023 als vermisst. Er verließ an diesem Tag gegen 15 Uhr seine Wohnadresse in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) in bislang unbekannte Richtung. Aufgrund von Erkrankungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Hüsnü E. in einer hilflosen Lage befindet und auf medizinische Behandlung angewiesen ist. Die Absuche aller Hinwendungsorte blieb bisher ohne Erfolg. Der Vermisste ging häufig im Waldbereich des Alla-Hopp-Spielplatzes in Schwetzingen spazieren. Die auf dem Bild getragene Kleidung des Vermissten stimmt mit der aktuell getragenen Kleidung überein. Er ist ca. 180 cm groß und wiegt ca. 87 kg.

Ein unverpixeltes Bild kann hier abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/oftersheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/?fbclid=IwAR2LrSnmhYeajeVNVIACn0qo5oxx3iNVLYxjg53F4-s9sh_lJBc1ZoJ9C84

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Hüsnü E. machen kann oder diesen gesehen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mannheim unter: 0621 174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell