Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin durchbricht Zaun, PM Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, fuhr am heutigen Freitagmorgen, gegen 08:15 Uhr eine BMW-Fahrerin die Neulandstraße entlang. Nach bisherigen Ermittlungen verlor die Autofahrerin, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und durchbrach den Zaun eines Firmengrundstücks. In der Folge kollidierte die Frau mit einem Firmenwerbeschild und kam an diesem schließlich zum Stehen. Durch den Unfall wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem BMW entstand ein Totalschaden. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist noch unklar und Teil der derzeitigen laufenden Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell