Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Motorrad - eine Verletzte Person

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 09:05 an der Kreuzung L549/K4281. Ein 34-Jähriger BMW-Fahrer befuhr die L549 in Fahrtrichtung Neidenstein, als er an der Kreuzung zur K4281 nach links abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden 19-Jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der junge Mann wurde bei der Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell