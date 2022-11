POL-RE: Dorsten: Flasche Polizeibeamte erneut erfolgreich

Recklinghausen (ots) - Herten In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf, um in das Ladenlokal zu gelangen. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Gladbeck Am Montagnachmittag kletterten Unbekannte auf einen Balkon einer Hochparterrewohnung an der Margaretenstraße. Sie hebelten das Schlafzimmerfenster auf und gelangten ...

