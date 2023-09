Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Gebrauchte Autoteile vom Hof einer Autolackiererei gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, haben zwei unbekannte Täter mehrere gebrauchte Autoteile vom Hof einer Autolackiererei in der Max-Planck-Straße gestohlen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass zur genannten Zeit ein Kleintransporter mit zwei Männern auf den Hof der Autolackiererei fuhr. Diese dürften dann die Autoteile eingeladen und so entwendet haben. Nähere Details zu dem Fahrzeug oder den beiden Tätern sind nicht bekannt. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

