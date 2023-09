Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall- eine leicht verletzte Autofahrerin (12.09.2023)

Bösingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am frühen Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf dem Herrenzimmerner Weg passiert ist. Eine 78-jährige Fahrerin eines VW T-Cross war auf dem Herrenzimmerner Weg in Richtung Dunningen unterwegs. An der Kreuzung Stittholz prallte die Frau mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 53-Jährigen zusammen. Der VW schleuderte hierbei von der Fahrbahn und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr Dunningen, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug befreit werden. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 78-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Autos.

