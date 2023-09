Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte Jugendliche zünden E-Scooter an (12.09.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagabend in der Mannheimer Straße einen E-Scooter angezündet. Gegen 20 Uhr erwischte eine Passantin zwei unbekannte Jugendliche dabei, wie sie auf Höhe der Hausnummer 1 einen E-Scooter bereits in Brand gesetzt hatten und gerade versuchten, einen zweiten anzuzünden. Als die Täter die Zeugin wahrnahmen flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die verständigte Feuerwehr löschte den brennenden Scooter.

Bei den beiden Unbekannten soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gehandelt haben. Einer davon war schlank und etwa 170 Zentimeter groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Cap und einem schwarzen Jogginganzug. Der andere hatte braune Haare und trug ein weißes Shirt.

Sachdienliche Hinweise auf die beiden Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

