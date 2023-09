Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Motorrad streift VW Bus - Biker leicht verletzt (12.09.2023)

Stockach (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße auf die Straße "Am Kätzleberg" ein Unfall ereignet, bei dem ein Zweiradfahrer leicht verletzt worden ist. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem VW Bus auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung "Am Kätzleberg". Zeitgleich bog ein 54 Jahre alter Motorradfahrer mit einer Kawasaki vom "Kätzleberg" nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße ab und streifte dabei mit dem Lenker den entgegenkommenden VW. Dabei kam der 54-Jährige nach rechts zu Fall. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte den Verletzten vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro.

