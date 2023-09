Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegen Frontschaufel einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gefahren - 10 000 Euro Schaden

VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag ist eine 70-jährige Frau mit einem Opel Astra in der Wilhelm-Becker-Straße im Bereich einer Grundstückszufahrt gegenüber der Abzweigung Unterdorfstraße gegen eine in die Fahrbahn ragende Frontschaufel einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gefahren und hat dabei das Auto mit rund 10 000 Euro erheblich beschädigt. Die Frau war gegen 16 Uhr mit dem Opel auf der Wilhelm-Becker-Straße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Zu dieser Zeit stand eine landwirtschaftliche Zugmaschine im Zuge eines Entladevorganges rückwärts in einer Grundstückszufahrt, während die Frontschaufel der Zugmaschine etwa eineinhalb Meter in die Fahrbahn der Wilhelm-Becker-Straße ragte. Vermutlich hatte die 70-Jährige die Frontschaufel übersehen und fuhr dagegen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

