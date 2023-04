Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 73-Jähriger leistet Widerstand nach vorangegangener Kundenbelästigung

Horumersiel (ots)

Am Samstag, 22.04.23, gegen 08:05 Uhr, erhielt die Polizei in Jever Mitteilung über eine in einer Bäckerei in Horumersiel befindliche männliche Person, die Kunden belästigt. Vor Ort wurde ein 73-jähriger Mann festgestellt, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand: Lautstark schreiend und wiederholt in die Bäckerei als auch auf die Straße laufend, sollte der 73-Jährige zur Feststellung seines psychischen Zustandes der Polizeidienststelle in Jever zugeführt und einem Amtsarzt vorstellig gemacht werden. Der Mann sperrte sich gegen die Verbringung und schlug um sich. Er versuchte zudem die Beamten zu schlagen und sie zu beißen. Im Rahmen dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 50-jähriger Polizeibeamter verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Er konnte seinen Dienst nicht weiter ausüben. Die spätere Begutachtung des 73-Jährigen durch den Amtsarzt führte zu einer temporären, stationären Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung.

