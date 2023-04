Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall Kirchreihe/Berliner Straße vom 19.04.23: Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5489844 vom 20.04.23 mitgeteilt, kam es am Mittwoch, 19.04.23, um 14:37 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 21-jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 70-jährigen Pkw-Fahrerin Höhe Kirchreihe / Berliner Straße in Wilhelmshaven. Der hierdurch lebensgefährlich verletzte 21-Jährige erlag am Wochenende seinen Verletzungen. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der 21-Jährige die vorfahrtberechtigte Pkw-Fahrerin beim Überqueren der Berliner Straße mit seinem E-Scooter aus ungeklärten Gründen übersehen haben muss und es aus diesem Grund zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Die in Höhe des Unfallortes befindliche Bedarfsampel wurde von dem 21-Jährigen nicht genutzt.

