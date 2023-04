Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 21.04.2023 - 23.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Reitverein / Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in Räumlichkeiten eines Reitvereins in der Straße Steindamm in Wilhelmshaven. Dabei wurde eine Stalltür aufgehebelt und diverse Schränke aufgebrochen. Aus den Schränken wurden vornehmlich Utensilien und Zubehör für den Reitsport entwendet. Die Schadenssumme liegt hierbei im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen welche verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen in dem Bereich beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.:04421/942-0 in Verbindung setzen.

Diebstahl und Körperverletzung

Am Samstagmorgen kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Mühlenweg. Ein 27-jähriger Wilhelmshavener hatte eine Getränkedose in seine Hosentasche gesteckt. Im Kassenbereich wurde er durch einen Mitarbeiter des Supermarktes auf den Diebstahl angesprochen. Der Beschuldigte ließ die Getränkedose zurück und flüchtete zu Fuß, jedoch konnte er durch den Mitarbeiter gestellt werden. Vor dem Geschäft kam es dann zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Mitarbeiters durch den Beschuldigten. Der Beschuldigte und eine weitere 23-jährige weibliche Begleitperson, welche einen weiteren Mitarbeiter des Supermarktes körperlich während der fußläufigen Flucht angegangen war, wurden durch die Polizei festgenommen und für den Rest des Tages in polizeiliches Gewahrsam genommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen die beiden Beschuldigten eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer in der Posener Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Ein Drogenvortest bei dem Pkw-Führer fiel positiv aus, sodass eine anschließende Blutentnahme und eine Einleitung eines Strafverfahrens folgte.

Fast zeitgleich fiel ein 34-jähriger Pkw-Führer im Mühlenweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf. Auch in diesem Fall fiel der Drogenvortest positiv aus. Eine Blutentnahme und eine Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Samstagmittag kam es an der Kreuzung Posener Straße/Möwenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 30-jährige Pkw Führerin wollte an der genannten Kreuzung von der Möwenstraße in die Posener Straße, Fahrtrichtung Westen, einbiegen. Dabei übersah sie einen 28-jährigen bevorrechtigten Pedelecfahrer, welcher zu der Zeit die Fahrbahn querte. Dieser musste mit leichten Verletzungen in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht werden. Dieser trug zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm.

