POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Varel - Täter nutzen die nur kurze Abwesenheit der Anwohner aus - Polizei bittet um Mithilfe

Zetel (ots) - Am 20.04.2023 kam es in der Neuenburger Straße in Zetel zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Ein 43-jähriger Zeteler wollte am Kassenband einen Schokoriegel bezahlen und behauptete, dass er die Chipstüte, die er in der Hand hielt, bereits bezahlt hatte. Auf Nachfrage einer Mitarbeiterin konnte er jedoch keinen Beleg vorzeigen und nicht anderweitig den Wahrheitsgehalt seiner Aussage untermauern. ...

